Diocesi: Termoli-Larino, domani assemblea sulla Domenica della Parola di Dio

Continua il cammino dell’anno pastorale 2019/2020 della diocesi di Termoli-Larino. Domani, venerdì 10 gennaio, alle 18.30, nella sala del Cinema Sant’Antonio di Termoli, è in programma una nuova assemblea diocesana presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca. Al centro della riflessione, dopo la preghiera introduttiva, ci sarà la lettera apostolica in forma di “motu proprio” intitolata “Aperuit Illis” che ha istituito la Domenica della Parola di Dio. L’iniziativa si inserisce anche nel percorso di preparazione al pellegrinaggio del corpo di san Timoteo nelle basiliche di San Paolo e San Pietro a Roma accolto e voluto da Papa Francesco proprio in occasione della Domenica della Parola. Nell’occasione, il vescovo De Luca condividerà anche le varie iniziative dedicate al pellegrinaggio delle reliquie di san Timoteo a Roma (18-26 gennaio) e, in particolare, il momento comunitario con il pellegrinaggio diocesano sulla tomba di Pietro, previsto per mercoledì 22 gennaio, con la partecipazione dei fedeli della diocesi all’udienza generale di Papa Francesco, la professione di fede e la messa celebrata dal vescovo in San Pietro, oltre alla possibilità di venerare le reliquie di san Timoteo nel corso della permanenza alla basilica di San Paolo fuori le Mura.