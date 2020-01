Diocesi: Perugia-Città della Pieve, domani sera lectio del card. Ravasi sul libro dei Salmi

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura, ha accolto un nuovo invito rivoltogli, a distanza di due anni, dal Settore apostolato biblico (Sab) dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, e domani sarà per la terza volta nel capoluogo umbro per una lectio su “I Salmi, il libro della fede di Israele e della Chiesa” (Sala dei Notari del Palazzo dei Priori – ore 19). Ad accogliere e introdurre l’ospite saranno il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, che è anche presidente della Cei, e padre Giulio Michelini (Ofm), preside dell’Istituto Teologico di Assisi e coordinatore del Sab perugino-pievese. “Il libro di cui parlerà il presidente del Pontificio Consiglio della cultura, quello dei Salmi – annuncia padre Michelini – è tra i fondamenti della cultura europea, e non rappresenta solo il testo della preghiera di Israele o della Chiesa, ma è un condensato di sapienza e teologia”.