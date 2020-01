America Latina: Celam, in preparazione evento ecclesiale continentale a 12 anni dalla Conferenza di Aparecida

Si terrà quest’anno, molto probabilmente nella basilica di Guadalupe, a Città del Messico, un grande evento ecclesiale per commemorare i 12 anni della V Conferenza generale dell’Episcopato latinoamericano, che si tenne ad Aparecida, in Brasile. Lo ha annunciato ieri, facendo visita a Panama ai vescovi panamensi riuniti in assemblea, mons. Miguel Cabrejos, presidente del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) e arcivescovo di Trujillo (Perù). Mons. Cabrejos ha annunciato che il Celam sta già lavorando alla preparazione dell’incontro, per fare il punto e rinnovare l’impegno rispetto alle questioni discusse alla Conferenza di Aparecida, ritenute “ancora valide”.

Un percorso, questo, che è parallelo al rinnovamento anche strutturale dello stesso Celam, un cammino che procede, ha specificato il presidente, anche grazie ai “positivi suggerimenti” che le Conferenze episcopali dei singoli Paesi stanno offrendo.

Mons. Cabrejos ha parlato anche del Sinodo per l’Amazzonia e dei suoi ulteriori frutti: “Il Sinodo continua a essere una luce che illumina la creazione di nuove reti che promuovono la custodia del creato, come la Rete ecologica mesoamericana (Reemam), della quale fa parte anche la Chiesa di Panama”.