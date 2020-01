Salesiani: Roma, il 23 gennaio conferenza stampa con il superiore generale don Artime in vista del 28° Capitolo

Una conferenza stampa per illustrare le diverse realtà in cui operano i Salesiani in tutto il mondo e quali sono i punti di forza e le sfide, le nuove opportunità e i rischi per la Congregazione nell’odierno contesto sociale ed ecclesiale. Si svolgerà giovedì 23 gennaio, alle 11, nell’opera “Sacro Cuore” di Roma, in via Marsala. L’iniziativa, in vista del 28° Capitolo generale. Don Ángel Fernández Artime, superiore generale della Congregazione Salesiana, parlerà a tutto tondo su cosa fanno i missionari nelle varie parti del mondo e nei diversi contesti religiosi, sociali e culturali. Ad affiancarlo ci sarà anche il cardinale salesiano Cristóbal López Romero, arcivescovo di Rabat (Marocco), che potrà offrire il suo sguardo e la sue conoscenze specifiche sull’operato dei figli di Don Bosco nel contesto musulmano, oltre che in America Latina, dove ha servito come missionario, e in Spagna, Paese di cui è originario. Nell’occasione verranno illustrati anche gli obiettivi e le aspettative del 28° Capitolo Generale della Congregazione, in programma a Torino dal 16 febbraio al 4 aprile 2020, sul tema: “Quali salesiani per i giovani di oggi?”. Per questo sarà presente anche don Stefano Vanoli, il salesiano che coordinerà i lavori del Capitolo. A moderare la conferenza stampa sarà don Giuseppe Costa, salesiano, giornalista, già direttore della Libreria Editrice Vaticana.