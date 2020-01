Papa Francesco: udienza, 7mila in Aula Paolo VI. Benedice un’anziana coppia di sposi

Il Papa ha fatto oggi il suo ingresso in Aula Paolo VI, per la prima udienza generale del 2020, intorno alle nove, e subito si è prestato all’ormai tradizionale “scambio dello zucchetto” con alcuni fedeli che lo acclamavano da uno dei lati del corridoio centrale percorso a piedi. Subito dopo, una sosta con un’anziana coppia di sposi, che ha benedetto con la preghiera. 7mila oggi i presenti in Aula Paolo VI, tra i quali circa 250 membri di Istituti e Congregazioni che si richiamano alla spiritualità di San Vincenzo de’ Paoli, provenienti da diversi Paesi. Non è mancata una sosta per sorseggiare il mate, la bevanda tipica argentina. Il Papa è apparso sorridente e rilassato e si è concesso di buon grado – come fa abitualmente – all’abbraccio della folla, soprattutto a quello dei giovani, con alcuni dei quali si è fermato a chiacchierare. Molti i bambini, alcuni dei quali dai tratti asiatici, che Francesco ha baciato e accarezzato lungo il percorso. Tra i doni ricevuti, anche una maglia biancoazzurra della nazionale di calcio argentina.