Giornalismo: Roma, il 16 gennaio la consegna del Premio De Carli

Un pomeriggio dedicato alla riflessione sull’informazione religiosa e alla premiazione dei vincitori della quinta edizione del Premio “Giuseppe De Carli”. Lo ha organizzato l’associazione dedicata al noto vaticanista, giovedì 16 gennaio, alle 15, nell’aula Álvaro Del Portillo della Pontificia Università della Santa Croce, in piazza Sant’Apollinare, a Roma. L’appuntamento sarà aperto dai saluti di Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, cui seguirà la tavola rotonda su “Come rendere attraente il racconto del fatto religioso”. Interverranno mons. Domenico Pompili, presidente della Commissione episcopale per la Cultura e le comunicazioni sociali della Cei e vescovo di Rieti; Barbara Carfagna, autrice e conduttrice Rai; José Maria La Porte della Facoltà di Comunicazione dell’Università della Santa Croce, partner accademico dell’associazione assieme alla Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura” Seraphicum. Nell’occasione, sarà anche mostrata una presentazione fotografica dal titolo “7 anni di Papa Francesco” di Daniel Ibáñez Gutiérrez di Ewtn-Cna. A seguire, la cerimonia di premiazione dei vincitori della quinta edizione del riconoscimento, nato per ricordare il giornalista vaticanista Giuseppe De Carli, scomparso nel 2010, e per promuovere momenti di riflessione e di confronto su un giornalismo capace di raccontare i fatti con serietà, preparazione ed equilibrio, senza incorrere in letture superficiali e sensazionalistiche. A ricevere il Premio saranno i primi due classificati nelle sezioni “Testi” e “Video”, una “Giovane promessa” e un giornalista cui sarà consegnato il “Premio alla carriera”.