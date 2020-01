Ecumenismo: Consiglio Chiese cristiane Padova, presentati appuntamenti per Settimana di preghiera. Momento clou la veglia giovedì 23 gennaio con mons. Cipolla

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ha come tema, scelto per il 2020 dalla Chiesa di Malta, il versetto degli Atti degli apostoli 28,2 “Ci trattarono con gentilezza”: chiaro riferimento alla questione dell’ospitalità e delle migrazioni. “L’urgenza dell’ospitalità. Le Chiese si interrogano” è il titolo del convegno che tradizionalmente anticipa, a Padova, la Settimana di preghiera: la mattina di sabato 11 gennaio, ospiti della sala degli Anziani nel municipio di Padova, intervengono il direttore della Pastorale dei migranti diocesano, don Elia Ferro, e tre teologi di diverse confessioni, Paolo Ricca, valdese, Brunetto Salvarano, cattolico, e padre Liviu Verzeu, ortodosso romeno.

Altro appuntamento tradizionale è quello in occasione della Giornata del dialogo cristiano-ebraico: nel Collegio sacro diocesano giovedì 16 gennaio il rabbino capo Adolfo Aharon Locci terrà una conferenza sul Cantico dei Cantici. Sabato 18, invece, un concerto “ecumenico” vedrà la partecipazione di cori delle diverse chiese cristiane e della comunità ebraica al santuario di San Leopoldo Mandiç, chiesa dove per tutta la settimana i Frati Cappuccini organizzano una messa vespertina ecumenica.

Momento centrale sarà, infine, la veglia di preghiera ecumenica di giovedì 23 gennaio alle 21, nella chiesa di Santa Sofia, con la presenza del vescovo di Padova Claudio Cipolla, di padre Verzea, nonché di Ioannis Antoniadis della Chiesa ortodossa greca, della pastora metodista Daniela Santora, del pastore luterano Johannes Sparsbrod.