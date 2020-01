Diocesi: Ravenna, oggi lectio divina aperta di don Maurizio Marcheselli alla Scuola S. Pier Crisologo

“Che cosa cercate? Dall’ascolto, dalle domande, dai desideri, dai sogni…a una proposta” è la domanda alla quale partirà don Maurizio Marcheselli, vicario episcopale della cultura della diocesi di Bologna, che domani sarà ospite della Scuola di formazione teologica San Pier Crisologo di Ravenna per la tradizionale lectio divina aperta alla città e in particolare ai giovani perché l’incontro è organizzato in collaborazione con l’Ufficio di pastorale giovanile e vocazionale diocesano. Appuntamento alle 20.45 nella Sala Don Minzoni del Seminario arcivescovile di piazza Duomo. Il docente partirà dalla pagina evangelica dell’incontro di Gesù con la Samaritana.

“Quel brano in particolare – spiega don Marcheselli – racconta di come la ricerca, per tutti, parte da bisogni materiali (l’acqua nel caso della samaritana), ma anche affettivi. Il problema è che molto spesso questa ricerca è condizionata dal fatto che questi bisogni, reali, sono sopraffatti da altri indotti”. In questa ricerca che è di tutti, aggiunge Marcheselli, Gesù si comporta come con la samaritana: “Nell’incontro con le persone parte dai loro bisogni reali ma poi riesce a portarli a un livello di coscienza diverso: a far loro rendere conto che hanno dei bisogni più profondi. Come tutti noi”. Don Marcheselli, sacerdote della diocesi di Bologna, insegna Sacre Scritture alla Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna, è direttore della rivista di Teologia dell’evangelizzazione e della collana “Biblioteca di teologia dell’evangelizzazione”. Esegeta del Nuovo Testamento, è apprezzato conoscitore del Corpus paolino e della tradizione giovannea, su cui vertono le sue principali pubblicazioni scientifiche.