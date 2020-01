Bimbo morto nel carrello di aereo: Comunità Sant’Egidio, “sognava l’Europa. La sua morte non può lasciarci indifferenti”

“Non si conosce ancora il suo nome e la sua età precisa, forse appena dieci anni: è morto di freddo, sognando l’Europa, nel carrello di un aereo che viaggiava da Abidjan a Parigi. La scoperta di questo terribile dramma dell’emigrazione, stamattina all’aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle, non può lasciarci indifferenti”. Lo afferma la Comunità di Sant’Egidio, che da anni, con le Scuole della Pace, si impegna in tante parti del mondo – anche in Costa d’Avorio – ad offrire un futuro ai minori delle periferie esprime il suo cordoglio al popolo ivoriano e ai familiari della vittima. “Questa tragedia, simile a quella dei due adolescenti guineani, Yaguine e Fodé, morti nell’agosto del 1999 sull’aereo che li portava Belgio, deve spingere l’Europa ad ascoltare il grido dell’Africa favorendo in modo concreto e urgente il suo sviluppo e i Paesi africani a preoccuparsi dei tantissimi loro giovani che chiedono scuola, lavoro, futuro”.