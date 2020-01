Venezuela: blitz dei deputati vicini a Maduro, ora ci sono due presidenti del Parlamento

Luis Parra

Torna a salire di tono lo scontro politico in Venezuela. Alla scadenza del mandato annuale di presidente dell’Assemblea nazionale dell’autoproclamato presidente Juan Guaidó, il regime di Maduro si è impossessato anche dell’ultima Istituzione, il Parlamento appunto, nella quale era in minoranza. I deputati chavisti fedeli a Maduro infatti, in una sorta di elezioni farsa, mentre la Polizia impediva l’accesso in aula di Guaidó, domenica hanno eletto, pur in assenza di numero legale, Luis Parra come presidente dell’Assemblea nazionale. Il nuovo presidente in passato ha militato con l’opposizione a Maduro.

Ieri la maggioranza dei parlamentari ha invece confermato alla presidenza dell’Assemblea lo stesso Guaidó. Con il presidente auto-proclamato si sono subito congratulati gli Stati Uniti. Oggi, intanto, a Caracas di aprirà l’assemblea plenaria della Conferenza episcopale venezuelana. È probabile che il presidente, mons. José Luis Azuaje, si pronunci durante il suo discorso introduttivo anche su questi ultimi eventi politici.