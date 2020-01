Tragedia Valle Aurina: mons. Muser (Bolzano-Bressanone), “stretti alle famiglie e agli amici delle vittime”

“Profondamente colpito” dalla tragedia che si è verificata in Valle Aurina, il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser si è unito al dolore dei familiari e delle comunità delle persone coinvolte nel terribile incidente stradale. “Davanti a una simile tragedia, prima della doverosa riflessione sul piano educativo e della sicurezza stradale – sottolinea il vescovo -, adesso è il momento del cordoglio e della solidarietà. Ci stringiamo alle famiglie e agli amici delle giovani vittime e alle persone rimaste ferite. Esprimiamo a tutti loro la nostra cristiana vicinanza nella preghiera e il nostro sostegno”. In queste ore di grande sofferenza il vescovo rivolge una preghiera anche per chi ha causato questa tragedia.