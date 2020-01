Spagna: don Di Noto (Meter) ospite dell’arcidiocesi di Toledo alle Giornate di pastorale

Meter verso la Spagna. Don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente dell’Associazione Meter onlus (www.associazionemeter.org), sarà, insieme a una delegazione dell’Associazione, all’VIII edizione delle “Jornadas de Pastoral” (Giornate di pastorale) organizzate dall’arcidiocesi di Toledo. L’invito arriva direttamente dall’arcivescovo di Toledo, mons. Braulio Rodriguez Plaza. Le Giornate si terranno dal 10 al 12 gennaio presso il Colegio diocesano “Nuestra Señora de los Infantes” di Toledo.

Tema di fondo la famiglia in quanto chiesa domestica e sacramento dell’amore. Con almeno 700 partecipanti previsti, fino ad oggi le Giornate hanno visto la partecipazione di quasi 4.800 persone. Da quest’anno sarà possibile seguirle anche nella versione della lingua dei segni. “Meter – si legge in una nota – è stata scelta dall’arcidiocesi di Toledo insieme alla Comunità Nuovi Orizzonti: Toledo guarda ad altre diocesi non solo spagnole, ma anche di altri Paesi e il 2020 è l’anno dell’Italia. Meter, come si può immaginare, tratterà dell’abuso sui minori. Le Jornadas non sono un semplice incontro, ma hanno anche uno scopo formativo ed offrono un itinerario cultural-catechetico su 20 monumenti e luoghi sacri toledani”.

Don Di Noto e la delegazione Meter incontrerà il clero di Toledo per un incontro formativo sugli abusi dove si parlerà di prevenzione e formazione a partire dalla famiglia.

“Ci onora essere ospiti di una Chiesa sorella come quella di Toledo – afferma don Di Noto -. Amplia il cammino internazionale che compiamo da anni – penso alla Conferenza anglofona dei vVescovi, al nostro accordo di collaborazione con la Repubblica di Polonia e non solo – e ci permette di continuare a gridare dai tetti la verità sull’abuso dei minori e mettere in guardia dagli orchi. Grazie a mons. Plaza per la sua ospitalità ed attenzione: sarà di sicuro un’esperienza arricchente”.