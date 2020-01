Siria: Putin a Damasco con Assad. Visita al Patriarcato greco ortodosso

Il presidente russo, Vladimir Putin, è a Damasco, dove è stato ricevuto dal presidente siriano, Bashar al Assad. “È stato fatto molto per rimettere in piedi la statualità della Siria e la sua integrità territoriale”, ha detto il capo del Cremlino al suo interlocutore. Si tratta della seconda visita di Putin a Damasco da quando la Russia è intervenuta nel conflitto siriano a fianco di Assad. L’ultima volta che il leader del Cremlino si era recato in Siria era il 2017, quando fece visita alla base aerea russa di Hmeymim. Durante la visita, che si colloca sullo sfondo dell’escalation di tensioni tra Usa e Iran, Putin e Assad si sono recati presso il Patriarcato greco ortodosso