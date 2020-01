Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Spagna, oggi voto di fiducia: governo in bilico. Incendi in Australia, 183 arresti

Cronaca: Reggio Calabria, ragazza morta di meningite. L’ospedale, “evitare inutile allarmismo”

È deceduta a causa di una meningite una ragazza di 16 anni a Reggio Calabria. Lo comunica in una nota la direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano, secondo cui “il decesso si è verificato” ieri “per sepsi meningococcica microbiologicamente accertata, malattia gravata da elevatissima mortalità anche quando opportunamente e tempestivamente trattata”. La direzione aziendale – scrive Adnkronos – rivolge quindi “un appello volto ad evitare ogni ingiustificato allarmismo, considerato che il contagio di questa patologia si realizza solo attraverso un contatto stretto e prolungato con una persona colpita dall’infezione”.

Germania: crollano produzione ed export di auto. “Contrazione domanda sui mercati internazionali”

La produzione di auto tedesche è scesa nel 2019 ai livelli più bassi da quasi un quarto di secolo. Le case automobilistiche come Volkswagen, Bmw e Daimler hanno prodotto l’anno scorso 4,66 milioni di veicoli nelle fabbriche tedesche, il numero più basso dal 1996. Lo ha reso noto la federazione dell’industria automobilistica Vda, evidenziando un calo del 9%, “risultato della contrazione della domanda sui mercati internazionali”. Le esportazioni di auto dalla Germania verso il resto del mondo sono diminuite ancora più drasticamente della produzione, in picchiata del 13% a 3,5 milioni. Se nel 1998 poco meno del 12% delle auto vendute nel mondo era tedesco, lo scorso anno la percentuale si è dimezzata ed è scesa sotto il 6%.

Spagna: parlamento al voto di fiducia per il nuovo esecutivo tra Socialisti e Podemos

È atteso per oggi un nuovo voto del Parlamento spagnolo: il governo Sanchez, che unisce Socialisti e Podemos, deve ottenere il voto di fiducia. I numeri sono scarsi e il governo non ha raggiunto la maggioranza al primo voto domenica. La vita del gracile esecutivo – segnala Euronews – è dunque attaccata al voto di astensione di Esquerra republicana de Catalunya, il partito separatista catalano disposto a negoziare con Madrid una soluzione alla crisi identitaria del Paese iberico. La leadership di Esquerra punta a stabilizzare la Catalogna, per smarcarsi dalla sindrome del capo carismatico in esilio Puigdemont.

Indonesia: forte terremoto nel nord-ovest del Paese. Non si registrano vittime. Escluso rischio tsunami

Un forte terremoto ha colpito il nord-ovest dell’Indonesia, ma non è stato emesso alcun avviso di tsunami e non sono stati segnalati al momento vittime o danni o lesioni. Il sisma, di magnitudo 6,2, ha colpito a una profondità di 20 chilometri poco al largo della costa dell’isola di Simeulue, a ovest di Sumatra. Lo riferisce l’Osservatorio geologico statunitense (Usgs). “L’ufficio meteorologico e geofisico dell’Indonesia ha escluso minacce di tsunami. La gente – scrive l’Ansa – è corsa sulle spiagge in preda al panico”.

Australia: 183 arresti con l’accusa di aver appiccato incendi boschivi negli ultimi mesi

Le autorità australiane hanno arrestato 183 persone con l’accusa di aver appiccato deliberatamente incendi boschivi negli ultimi mesi. Lo riferisce la Xinhua, ricordando che almeno 25 persone hanno perso la vita da settembre a causa degli incendi. Gli arresti sono stati effettuati in relazione a incendi dolosi appiccati nel Nuovo Galles del Sud, a Queensland, Victoria, nell’Australia Meridionale e in Tasmania.