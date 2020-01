Festa Tricolore: Fico, “onorare la nostra bandiera operando concretamente per la costruzione di una società sempre più giusta, solidale, sostenibile e pacifica”

(Foto: Camera dei deputati)

“Onorare la nostra bandiera significa riconoscersi tutti nei valori che sono alla base nella nostra comunità e operare concretamente per la costruzione di una società sempre più giusta, solidale, sostenibile e pacifica”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un post pubblicato su Facebook occasione della Festa del Tricolore di cui si celebra oggi il 223° anniversario.

“È stato molto emozionante ricevere in dono dalla città di Reggio Emilia una copia del Primo Tricolore”, ricorda la terza carica dello Stato facendo riferimento a quanto donatogli in occasione della visita nella città lo scorso dicembre. “Proprio a Reggio Emilia – prosegue Fico – nacque infatti il nostro vessillo nazionale il 7 gennaio 1797. E per questo oggi celebriamo la Giornata nazionale della bandiera”.

“Il Tricolore – sottolinea il presidente della Camera – ha accompagnato il nostro Paese attraverso le complesse vicende che ne hanno segnato il cammino, divenendo per tutti gli italiani il simbolo dell’identità e dell’unità nazionale e poi della Repubblica”. “Oggi – evidenzia Fico – incarna i valori e principi della Costituzione su cui si reggono la democrazia e la convivenza civile del nostro Paese ed è anche il simbolo visibile dell’Italia nella Comunità internazionale, del nostro contributo al mantenimento della pace e alla sicurezza tra gli Stati, allo sviluppo del multilateralismo, del dialogo e alla cooperazione”.