Festa Tricolore: Casellati, “nostra bandiera è l’essenza stessa dell’italianità più profonda”

(Foto: Quirinale)

“La nostra bandiera è l’essenza stessa dell’italianità più profonda, l’espressione più alta di quei valori costituzionali quali democrazia, libertà e uguaglianza che hanno contrassegnato due secoli di storia patria”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della Festa del Tricolore di cui si celebra oggi il 223° anniversario.

“La bandiera italiana – prosegue la seconda carica dello Stato – è simbolo di unità e rappresenta tutti, gli italiani di ieri e di oggi, le istituzioni e i cittadini comuni, ed è un irrinunciabile patrimonio di ideali e di tradizioni che identifica il nostro Paese nel mondo”.

“Non dobbiamo dimenticare mai che per la nostra bandiera e per l’ideale nazionale – ha concluso Casellati – tanti connazionali hanno lottato fino al sacrificio della propria vita”.