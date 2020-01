Diocesi: Pompei, la mostra dei presepi resterà aperta al pubblico fino al 12 gennaio

La mostra dei presepi artistici del santuario di Pompei sarà aperta al pubblico fino al 12 gennaio. Ancora pochi giorni per ammirare i presepi realizzati per il santuario mariano da abili artigiani, locali e internazionali. È una lunga tradizione quella del presepe per il santuario di Pompei, fin dai tempi del beato Bartolo Longo. Iniziata dal fondatore, infatti, la consuetudine di allestire presepi artistici del santuario di Pompei ha oltre cent’anni. “Il presepio – diceva il beato – è l’espressione della più tenera poesia della fede”. Il primo presepe fu realizzato, nella basilica in costruzione, il 25 dicembre 1884. Da allora, grazie alla capacità e alla fantasia di abili artigiani, ne sono stati realizzati molti altri, esposti in santuario per aiutare i pellegrini a rivivere il mistero dell’Incarnazione nelle diverse espressioni artistiche.

Inaugurata nei primi giorni del mese di dicembre, la rassegna dei presepi artistici, realizzati da artisti locali e internazionali, si è rinnovata con opere della tradizione artistica napoletana del ‘700. Interamente realizzati a mano, i presepi sono creati con diversi materiali: sughero, legno e cartapesta per le scenografie, terracotta, legno e seta per i pastori. La sala espositiva, cui si accede attraversando il giardino dei santi pellegrini del santuario, in piazza Bartolo Longo, ne ospita una trentina. Com’è tradizione, il 16 dicembre, con l’inizio della Novena di Natale, al suono delle zampogne, è stato inaugurato anche il presepe allestito in basilica, all’altare San Giuseppe.

Da oggi al 12 gennaio, è possibile visitare i presepi dal martedì al sabato dalle 15 alle 20, e la domenica dalle 7 alle 14 e dalle 15 alle 21.