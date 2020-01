Consiglio d’Europa: 50 anni di Santa Sede a Strasburgo, in serata l’inaugurazione di una mostra fotografica

(Strasburgo) Una mostra fotografica sulla storia della presenza e dell’azione della Santa Sede al Consiglio d’Europa sarà inaugurata questa sera presso la Facoltà di Teologia cattolica dell’Università di Strasburgo, al termine del primo pomeriggio di lavori delle “giornate interdisciplinari” su “Costruire l’Europa insieme”, in occasione del 50° anniversario dall’ingresso della Santa Sede in questo organismo internazionale. La mostra è composta da venti pannelli fotografici, che ripropongono immagini provenienti dall’Archivio vaticano, dall’Archivio del Consiglio d’Europa e dall’archivio Felici, e si fermano su alcuni dei momenti storici più significativi degli ultimi 50 anni, primi tra tutti i viaggi dei due Papi alla sede del Consiglio a Strasburgo (Giovanni Paolo II l’11 ottobre 1988 e Papa Francesco il 25 novembre 2014); poi la partecipazione della Santa Sede ai tre vertici dell’Organizzazione (nel 1993, 1997 e 2005), le visite in Vaticano di rappresentanti degli organi del Consiglio (segretari generali, assemblea parlamentare, congresso dei poteri locale e regionale). La mostra è concepita per essere itinerante: sarà infatti allestita anche nella sede del Consiglio d’Europa e poi nella cattedrale di Strasburgo.