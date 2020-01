Consiglio d’Europa: 50 anni di Santa Sede a Strasburgo, da oggi tre giorni di studio. “Impegno dei cristiani nella coscienza collettiva del continente”

(Strasburgo) “Costruire insieme l’Europa. 50 anni di Santa Sede al Consiglio d’Europa”: è il titolo dei lavori che si aprono nel pomeriggio di oggi alla Facoltà di teologia cattolica dell’Università di Strasburgo per celebrare e rileggere i 50 anni di presenza della Santa Sede con lo statuto di Osservatore presso il Consiglio d’Europa. Ad aprire i lavori saranno Marija Pecinovic Buric, segretario generale del Consiglio, e mons. Marco Ganci, dal 21 settembre Osservatore permanente a Strasburgo; seguiranno le conferenze introduttive dell’arcivescovo Paul Gallagher, segretario per le relazioni con gli Stati della Santa Sede, e del teologo Luc Perrin. Ad intervenire nelle tre “giornate interdisciplinari di studio e di confronto” (7-9 gennaio), teologi, sociologi, giuristi, rappresentanti dei Dicasteri vaticani, per “esplorare alcuni aspetti di questa presenza e dell’impegno dei cristiani nella coscienza collettiva che riunisce i popoli e gli Stati del continente”. L’agenzia stampa Sir sarà a Strasburgo per seguire l’evento in presa diretta.