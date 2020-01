Brexit: mons. Russo (Cei), “sollecitazione a una revisione interna” per l’Ue

“La Brexit non è una buona notizia. Il lungo percorso verso l’unità europea ha dato pace ai nostri popoli, facendo da sfondo necessario per decenni di democrazia, diritti e sviluppo economico e sociale. Se questa unità s’incrina, significa che qualcosa non ha funzionato. La scelta dei britannici di lasciare l’Unione europea è legittima e va rispettata: guardando al futuro occorre costruire un nuovo partenariato, che veda Ue e Regno Unito ancora vicini e collaboranti per il bene dei rispettivi popoli”. Così mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei: “Brexit andrebbe colta, da parte dei Paesi membri dell’Ue, come un segnale, una sollecitazione a una revisione interna. Forse – sostiene il segretario generale della Cei in un’intervista al Sir – è tempo di verificare se ci sono riforme da realizzare, in modo da rendere le istituzioni comunitarie più efficaci e democratiche e per avvicinare gli stessi cittadini al grande progetto dell’unità europea”.