Papa Francesco: Angelus, “buona festa”, un applauso ai “nostri fratelli delle Chiese orientali, cattoliche e ortodosse”

“A tutti auguro una buona festa”. Lo ha augurato il Papa ai 50mila presenti in piazza San Pietro per l’Epifania. “Mi piace salutare tante espressioni popolari legate alla festa di oggi – penso alla Spagna, all’America Latina, alla Germania –, usanze che vanno mantenute nel loro genuino significato cristiano”, le parole di Francesco, che ha rivolto inoltre “un saluto speciale va a quanti danno vita al corteo storico-folcloristico, ispirato alle tradizioni dell’Epifania e dedicato quest’anno al territorio di Allumiere e della Valle del Mignone”, estendendolo anche “al corteo dei Magi in numerose città e villaggi della Polonia”. Non è mancato “un pensiero particolare ai fratelli delle Chiese Orientali, cattoliche e ortodosse, molti dei quali celebrano domani il Natale del Signore”: “Per essi e per le loro comunità auguriamo la luce e la pace di Cristo Salvatore”, le parole del Papa, che ha chiesto un applauso per i “nostri fratelli ortodossi e cattolici delle Chiese Orientali”. Nel giorno dell’Epifania, ha ricordato infine il Santo Padre, si celebra la Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria: “È la festa dei bambini e dei ragazzi missionari che vivono la chiamata universale alla santità aiutando i loro coetanei più bisognosi, mediante la preghiera e i gesti di condivisione. Preghiamo per loro”.