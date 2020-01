Tribunale ecclesiastico interdiocesano alto Casertano: il 28 gennaio inaugurazione del IV anno giudiziario a Teano alla presenza di mons. Sciacca

Torna l’appuntamento pubblico con il Tribunale ecclesiastico interdiocesano delle diocesi di Alife-Caiazzo, Sessa Aurunca, Teano-Calvi in occasione dell’inaugurazione del IV anno giudiziario. Incontro fissato con sacerdoti, avvocati, sindaci, autorità militari e civili per il prossimo 28 gennaio alle 9.30 presso la sala del Seminario vescovile di Teano, diocesi in cui ha sede di fatto il Tribunale, con la presenza del vescovo mons. Giuseppe Sciacca, segretario del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, al quale spetterà la relazione introduttiva sul tema “Il Tribunale interdiocesano, sostegno e tutela della famiglia”. Sono trascorsi 4 anni dalla firma (era il 19 marzo 2016 dei vescovi Valentino Di Cerbo, Orazio Francesco Piazza e Giacomo Cirulli (attualmente moderatore dell’ente) che istituiva il nuovo organo giudiziario rispondendo alle novità volute e introdotte da Papa Francesco attraverso il Mitis Iudex Dominus Jesu, che ha cambiato la dinamica dei processi ecclesiastici in un’ottica di pastoralità, semplificazione e gratuità e introdotto il processo breve, per le dichiarazioni di nullità del matrimonio, richieste da coppie che concordano sulle motivazioni dell’istanza. L’inaugurazione dell’anno giudiziario sarà l’occasione per fare il punto della situazione in termini di numeri: i processi avviati, quelli conclusi, quelli in attesa di sentenza definitiva, e la loro provenienza geografica, ma soprattutto per scorgere i passi compiuti come Chiesa in ascolto, luogo e famiglia accogliente capace di risposte e orientamenti di vita.