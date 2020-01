Terra Santa: Foligno, 6 gennaio concerto di solidarietà a favore dei progetti della Custodia

Un concerto di beneficenza per diffondere la conoscenza della Terra Santa e per raccogliere offerte al fine di sviluppare progetti di solidarietà, in particolare sostenere i bambini bisognosi di Gerico della Custodia di Terra Santa. A promuoverlo il Commissario di Terra Santa per l’Umbria, padre Giuseppe Battistelli, con il supporto dell’ Associazione Santo Sepolcro Foligno Onlus. Il concerto avrà luogo il 6 gennaio 2020, presso l’ Auditorium San Domenico a Foligno, (ore 17,30), protagonisti l’ Orchestra giovanile di Assisi e il Gruppo Vocale Tritonus di Perugia che eseguiranno brani tradizionali tratti dal repertorio natalizio. Il direttore dell’orchestra sarà il maestro Francesco Seri e il direttore del coro Franco Radicchia. Durante la manifestazione musicale è prevista anche una esibizione di alcuni elementi dell’ Ente autonomo Giostra della Quintana di Foligno. Il concerto è patrocinato dal Comune e dalla diocesi di Foligno, dall’Ente Autonomo Giostra della Quintana di Foligno, dalla Fondazione Terra Santa, dalla Custodia di Terra Santa e da Frate Sole – Viaggeria Francescana. Per informazioni e prenotazioni: 393.9715743 (segreteria); e-mail: associazione@santosepolcrofolignoonlus.it, sito: www.santosepolcrofolignoonlus.it.