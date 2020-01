Rai Due: Sulla via di Damasco, prima puntata dell’anno dedicata alla pace

La prima puntata dell’anno di Sulla via di Damasco è dedicata alla pace, parola chiave del pontificato di Papa Francesco. A parlarne con Eva Crosetta, domenica 5 gennaio, su Rai Due, alle 9, il direttore di Avvenire Marco Tarquinio. Siria, Yemen, Libia sono solo alcuni dei territori dove la guerra è ancora in corso, mentre non si arresta il dramma dei profughi in fuga dai conflitti. Sul tema della pace saranno riproposte le parole pronunciate da Papa Francesco durante il suo ultimo viaggio in Giappone, con il suo appello a recuperare il valore della memoria come garanzia di fraternità. A seguire, la testimonianza di German Graciano Posso (vincitore del premio Focsiv 2019), una biografia, la sua, drammatica: familiari uccisi, minacce di morte e una vita sotto scorta. In Colombia ha fatto la scelta radicale della non violenza. Di pace come cammino di speranza, riconciliazione e conversione ecologica parlerà padre Arturo Sosa, preposito generale della Compagnia di Gesù. Il programma di Vito Sidoti si concluderà con l’intervista a padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa Sacro Convento di Assisi, sull’attualità del pensiero e dei gesti di san Francesco.