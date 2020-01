Giornata del malato: Gambino (Scienza & Vita), “investire in assistenza e strutture per cure palliative e terapia del dolore”

“Papa Francesco richiama ancora una volta la differenza cruciale tra cura e guarigione, dove la prima va assicurata a ciascun essere umano anche se inguaribile”. Lo afferma Alberto Gambino, presidente di Scienza & Vita, a commento del messaggio di Papa Francesco in vista della Giornata mondiale del malato dell’11 febbraio. “Parole che si allineano con quanto previsto dalla nostra Costituzione che all’art. 32 richiede che lo Stato assicuri la ‘cura’, e non solo la terapia, con particolare riferimento agli indigenti”. Gambino aggiunge: “anche per questo non è tollerabile che il Governo italiano non investa adeguatamente in assistenza e strutture per la somministrazione di cure palliative e terapia del dolore, vera e unica soluzione per quelle famiglie che lottano ogni giorno contro la sofferenza dei loro cari”.