Epifania: Giulianello (Lt), concerto e Bacio del Bambinello

Domenica 5 Gennaio, (ore 21.00), a Giulianello (Lt), presso la Chiesa di San Giovanni Battista, si terrà il Concerto dell’Epifania che vedrà esibirsi la corale polifonica locale “Schola Cantorum”, organizzatrice e promotrice dell’iniziativa, e il Coro polifonico “Armonia Mundi”. L’appuntamento rientra nella 3ª edizione di “Pace tra i popoli – Natale 2019”, il cartellone di eventi per le festività messo a punto dal Comune locale, con la Pro Loco e con il contributo, tra gli altri della Regione Lazio e della Bcc di Cori. La “Schola Cantorum”, coro della Parrocchia di San Giovanni Battista di Giulianello, proporrà una selezione di brani del repertorio classico liturgico. Il Coro “Armonia Mundi”, che nasce in seno alla Parrocchia Santissimo Nome di Maria di Genzano di Roma, proporrà a sua volta un repertorio concertistico che con brani sacri di Mozart, Verdi, Adam. Insieme alla Corale ci saranno due voci soliste: il Soprano Angelica Ercolani e il Mezzosoprano Michela Moroni. L’ingresso ad offerta libera servirà a finanziare le opere della Parrocchia, in particolare la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione e restauro della facciata danneggiata della cinquecentesca Chiesa di San Giovanni Battista. Lunedì 6 Gennaio, sempre a Giulianello, si rinnova la tradizione del Bacio del Bambinello. La statuetta del Bambin Gesù, scolpita nel XVI secolo da un devoto francescano sul legno d’ulivo del Getsemani, è custodita all’interno della sacra cappella della Chiesa di San Giovanni Battista, ed è stata benedetta da san Giovanni Paolo II durante l’udienza papale del 2 Dicembre 1998. Come dal 1798, la mattina dell’Epifania, dopo la messa delle ore 10.30, la statuetta viene fatta sfilare in processione per le vie del paese, portata in spalla dagli storici “Incollatori”. Alle ore 15.30, avrà luogo il Bacio del Bambinello.