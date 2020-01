Diocesi: Milano, all’Epifania corteo dei Magi dal Duomo a Sant’Eustorgio con l’arcivescovo Delpini

Nella solennità dell’Epifania, lunedì 6 gennaio l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, presiederà alle 11 il pontificale in Duomo. Alle 16, sempre in duomo, l’arcivescovo presiederà anche i secondi vespri dell’Epifania. Nella parrocchia milanese di Sant’Eustorgio, dove sono conservate le reliquie dei Magi, la devozione nei loro confronti, patrimonio storico dal XIV secolo, si rinnova grazie al corteo rievocativo. Questo il programma: alle 11.15 ritrovo dei gruppi partecipanti in piazza Duomo; alle 11.20 benedizione del corteo. Alle 11.30 partenza per il seguente itinerario: via Torino, Colonne di San Lorenzo, corso di Porta Ticinese, piazza Sant’Eustorgio. Alle 12.15 sosta alla Basilica di San Lorenzo per l’evocazione dell’incontro dei Magi con Erode; alle 12.30 partenza da San Lorenzo. Nel frattempo in basilica alle 10.30 è prevista l’accoglienza ad autorità e invitati. Alle 11 il pontificale presieduto dal cardinale Francesco Coccopalmerio, alla presenza di autorità civili ed ecclesiastiche. Alle 12.30 l’accoglienza sulla piazza al corteo, l’offerta dei doni al presepe vivente, i discorsi delle autorità cittadine, con conclusione della manifestazione prevista alle 13.