Diocesi: Campobasso, card. Bassetti inaugura ciclo di conferenze della Scuola di cultura e formazione socio-politica

Con la prolusione del presidente della Conferenza episcopale italiana, card. Gualtiero Bassetti, avrà inizio l’annuale ciclo di conferenze e di seminari formativi della Scuola di cultura e formazione socio-politica “Giuseppe Toniolo” dell’arcidiocesi di Campobasso. Il primo incontro si svolgerà mercoledì 8 gennaio, alle ore 18,00 presso la parrocchia di sant’Antonio di Padova di Campobasso. Un appuntamento articolato sul tema “Mediterraneo, frontiera di pace”, in preparazione all’evento, di iniziativa della Cei, da tempo annunciato dallo stesso Bassetti, che si terrà a Bari dal 19 al 23 febbraio prossimi. “Sarà l’occasione – spiega un comunicato della diocesi di Campobasso – per delineare fra popoli e culture, in stile sinodale, sul filo rosso di una ‘missione globale’, una sorta di magna charta delle speranze, delle sfide e degli impegni, per ‘osare la pace’, come ha più volte sottolineato il card. Bassetti, trasfigurando l’area del Mare Nostrum in frontiera di autentico futuro e non più di persecuzione o di morte”. Saranno il card. Bassetti e l’arcivescovo di Campobasso, mons. Giancarlo Bregantini, ad accendere la lampada della pace, nel momento che precederà il convegno.

“Protagonista sarà anche il mondo della cultura, con gli interventi della responsabile della Scuola Toniolo, Ylenia Fiorenza, e del rettore dell’Unimol, Luca Brunese, con il coinvolgimento inoltre della realtà politica locale, per partecipare al paradigma della fraternità del summit di Bari, che vedrà arrivare cardinali, vescovi e patriarchi delle Chiese cattoliche, provenienti dai venti Paesi dell’intero bacino mediterraneo e dai tre continenti di Europa, Asia e Africa”.