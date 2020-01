Dialogo interreligioso: Roma, la Giornata per il dialogo ebraico-cristiano dedicata al Cantico dei Cantici

Il Cantico dei Cantici sarà al centro della Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, il 16 gennaio, alle 17, nella Pontificia Università Lateranense. Dialogheranno sul testo biblico il Rav Riccardo Di Segni, rabbino capo della Comunità ebraica di Roma, e il professor Luca Mazzinghi, docente di Antico Testamento alla Pontificia Università Gregoriana. L’appuntamento sarà aperto dal saluto del vescovo ausiliare mons. Paolo Selvadagi, delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, mentre le conclusioni saranno affidate a mons. Marco Gnavi, incaricato dell’Ufficio per l’ecumenismo, il dialogo interreligioso e i nuovi culti. L’incontro sarà moderato da don Giuseppe Pulcinelli, responsabile per i rapporti con l’ebraismo nella Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo.