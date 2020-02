Pellegrinaggi: Conferenza episcopale Piemonte, a settembre viaggio di studi in Turchia, nella terra dei patriarchi

Un pellegrinaggio-studio in Turchia, nella terra dei patriarchi, per sacerdoti, diaconi, religiose e laici che dispongono di una buona familiarità con le Scritture. A proporre il corso di aggiornamento biblico, dal 7 al 18 settembre prossimi, è la Conferenza episcopale piemontese. Il percorso “Dalla terra dei Patriarchi alle comunità di Paolo e alle chiese dell’Apocalisse” – spiega una nota – è strutturato in lezioni bibliche frontali e in visite a siti di interesse religioso. Il cammino sarà arricchito da celebrazioni, momenti di spiritualità, confronti”. Il pellegrinaggio-studio inizierà dalle terre orientali della Turchia alle quali erano legati i primi patriarchi: Abramo, Isacco, Giacobbe. Saranno presentati seguendo il libro della Genesi. Il percorso proseguirà poi verso alcune comunità fondate da Paolo e richiamate dagli Atti degli Apostoli e raggiungerà successivamente i siti che ricordano le Chiese dell’Apocalisse. Conclusione a Istanbul, l’antica Costantinopoli, con la visita alla città e l’incontro con il Patriarca ecumenico Bartolomeo.

Per partecipare al viaggio di studi, coordinato da don Michelangelo Priotto che è anche il docente del percorso biblico, è necessario iscriversi entro il 15 maggio. Disponibili 35 posti.