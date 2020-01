Giovanni e lavoro: Forum Famiglie Puglia, domani a Bari secondo incontro del progetto “Accogli”

Si svolgerà domani, sabato 1° febbraio, alle 17, nel seminario di Bari il secondo incontro del progetto “Accogli”, percorso formativo ideato per i ragazzi dai 14 ai 19 anni d’età che si prefigge di avvicinare i più giovani a tematiche come la persona, la solidarietà e il lavoro. Lo scopo che si prefigge è quello di aiutare le nuove generazioni a scoprire il proprio sé, le proprie attitudini e capacità basandosi sul percorso scelto da ciascuno dei partecipanti. L’iniziativa consiste in esercitazioni dal vivo, che permetteranno ai ragazzi di iniziare a lavorare con le competenze relazionali. Il progetto è stato elaborato dal Forum nazionale delle associazioni familiari e finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Parteciperanno all’incontro Lodovica Carli, presidente del Forum delle associazioni familiari della Puglia, ed Emanuela Megli, formatrice del progetto “Accogli”.