Giornata per la vita: Udine, domani sera la Festa diocesana con l’arcivescovo che benedice mamme e papà in attesa e i bambini presenti

Si rinnova anche nel 2020 l’ormai tradizionale appuntamento della “Festa diocesana della vita” promosso dal “Coordinamento diocesano Persona – Famiglia – Vita” di Udine in occasione della 42ª Giornata nazionale per la vita, quest’anno accompagnata dal tema “Aprite le porte alla vita”.

Domani, alle 19, nella basilica delle Grazie, a Udine, sarà celebrata la santa messa presieduta dall’arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato, con la speciale benedizione delle mamme e dei papà in attesa e dei bambini presenti. Seguirà l’adorazione eucaristica per tutta la notte in santuario, fino alle 7 del mattino. L’adorazione sarà guidata da gruppi familiari, di spiritualità e di preghiera. Per ogni bambino non nato nel 2019 per aborto in Friuli e per i suoi genitori sarà dedicato un momento di preghiera davanti a Gesù Eucaristia. Durante la notte, alcuni sacerdoti saranno disponibili per le confessioni. Sono invitati a partecipare tutti coloro che desiderano pregare per la vita nascente.

Altri due appuntamenti sono in calendario, il primo il 15 febbraio, alle 16.30, con lo spettacolo “Siamo nati e non moriremo mai più”, sempre nella basilica delle Grazie. Ad esibirsi sarà il “Piccolo coro Artemìa” di Torviscosa, diretto da Denis Monte, insieme alla voce recitante dell’attore friulano Manuel Buttus. Attraverso pagine musicali con voci giovanissime piene di vita e pagine scelte sarà possibile riscoprire la storia di Chiara Corbello Petrillo.

Infine, il 25 marzo in cattedrale, alle 19, sarà celebrata la santa messa nella solennità dell’Annunciazione del Signore, presieduta dall’arcivescovo. In questa occasione parteciperanno alla celebrazione tutti coloro che si spendono per proteggere la vita dal suo concepimento.