Giornata per la vita: Padova, domenica nella basilica di Sant’Antonio benedizione delle coppie e delle mamme in gravidanza

In occasione della 42ª Giornata per la vita, domenica 2 febbraio verrà celebrata nella basilica di Sant’Antonio a Padova una messa dedicata alle mamme in dolce attesa, alle coppie che desiderano avere un figlio e a quelle che, stringendo tra le braccia il proprio bambino, ritornano per ringraziare.

Nel corso della celebrazione eucaristica, con inizio alle 11, i celebranti invocheranno sulle coppie presenti l’intercessione di Maria, Madre di Dio e della Chiesa; sarà poi impartita “una prima benedizione di Dio per intercessione di sant’Antonio. Verrà impartita quindi una seconda speciale benedizione – si legge in una nota – in base ai casi: per la salute di mamma e bambino durante la gestazione e il parto, per chiedere il dono della maternità e della paternità, per ringraziare perché quel dono è arrivato”.

Si tratta, “di un evento particolarmente sentito dai devoti, che ogni anno arrivano numerosi, e spesso anche da fuori regione, per pregare il Santo dei miracoli”.

La messa, presieduta dal rettore padre Oliviero Svanera, sarà trasmessa in diretta streaming su santantonio.org; verranno lette anche alcune testimonianze di grazie ricevute.