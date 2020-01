Coronavirus: card. Tong (Hong Kong), “siamo preoccupati ma non dimentichiamoci di affrontare l’epidemia con fede e amore”

“Cari fratelli e sorelle, Hong Kong sta attualmente affrontando la grave sfida dell’epidemia: credo che tutti noi siamo molto ansiosi e preoccupati per la nostra salute personale e per quella delle nostre famiglie in questo periodo. Come cristiani, non dimentichiamoci di rivolgerci a Dio in qualsiasi situazione, confidare nelle sue cure e ricevere da lui la forza spirituale”. Comincia così un video messaggio pubblicato sul sito della diocesi di Hong Kong del cardinale John Tong Hon, amministratore apostolico della diocesi dell’ex colonia britannica. “Affrontare l’epidemia con fede e amore”, è il titolo che hanno scelto per questo messaggio ai fedeli cattolici di Hong Kong: “Preghiamo per i morti che sono perso la vita nell’epidemia e chiediamo al Signore di dare loro l’eterno riposo e il conforto ai loro cari. Preghiamo anche per tutti i fratelli e le sorelle infetti dal virus e per le loro famiglie e chiediamo al Signore il potere di guarirli fisicamente e psicologicamente; preghiamo per il personale medico impegnato in prima linea. Che il Signore sia con loro e sappiano che non sono soli”. Il cardinale invita tutta la società di Hong Kong di non perdere mai lo spirito di aiutarsi a vicenda e di “lavorare insieme con un solo cuore e una sola mente per superare le attuali difficoltà”. Il messaggio si conclude con il brano di San Paolo apostolo ai Romani: “Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati (8,37)”.