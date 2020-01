Chiese in Europa: Papa Francesco ha ricevuto in udienza i presidenti di Comece e Cec

Foto VaticanNews

Papa Francesco ha accolto ieri in Vaticano i responsabili di Comece (Commissione degli episcopati dell’Unione europea) e Cec (Conferenza delle Chiese europee) mentre prende avvio il 40° anniversario della fondazione di Comece e termina il 60° della Cec. “Il Papa ha espresso apprezzamento per il lavoro delle due organizzazioni di Bruxelles – si legge in una nota diffusa oggi – nel quadro di un’udienza privata con il cardinale Jean-Claude Hollerich, presidente Comece, e il pastore Christian Krieger, presidente Cec”. I presidenti “hanno avuto l’opportunità di condividere con Sua Santità la loro visione comune per far sentire, in cooperazione ecumenica, la voce delle Chiese presso le istituzioni dell’Unione europea”. Il Papa “ha apprezzato, accolto e incoraggiato questo approccio comune che mira a concretizzare in modo ancora più convincente l’obiettivo di un’Europa unita”. “Se vogliamo promuovere il contributo cristiano alla pace, alla riconciliazione e all’unità europea, dobbiamo parlare con una sola voce e agire insieme”, hanno affermato i presidenti.