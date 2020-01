Politica: Conte, “come governo dobbiamo marciare di corsa, definire nel giro di pochi giorni un piano efficace di misure e riforme”

“Non è che gli italiani e il Parlamento ci abbiano dato fiducia per prenderci del tempo, per star lì a fare discussioni politico-filosofiche. Noi dobbiamo marciare di corsa, dobbiamo assolutamente metterci attorno ad un tavolo e, nel giro di pochi giorni, definire un piano efficace di misure, di riforme che dovremo iniziare a declinare da subito. Non possiamo certo prenderci una pausa”. Lo ha affermato poco fa il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, parlando ai giornalisti a Sofia dove ha incontrato il primo ministro della Repubblica di Bulgaria, Boyko Borissov.

Per il premier “l’attività di governo non può attendere” i tempi della riorganizzazione del M5S: “Mi hanno garantito che sono nella condizione di dare il loro giusto e auspicato contributo anche adesso, subito”.