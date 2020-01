Piano Trump per Medio Oriente: Inghilterra, vescovi cattolici e anglicani “seriamente preoccupati”

“I nostri governi hanno la responsabilità di sostenere il diritto internazionale e di proteggere la dignità umana in Terra Santa. Questa iniziativa unilaterale non assolve a questo compito”. In una nota congiunta la Chiesa cattolica inglese e quella anglicana (Church of England) bocciano il Piano di pace per il Medio Oriente promosso dal presidente Usa, Donald Trump. “Siamo estremamente preoccupati – si legge nel testo pervenuto al Sir – che il Governo britannico abbia accolto con favore la proposta. Il governo dovrebbe continuare a insistere per un dialogo significativo, per una sostenibile soluzione dei ‘Due Stati’ e per l’applicazione del diritto internazionale”. La nota, firmata da mons. Declan Lang, vescovo cattolico di Clifton, e da Christopher Chessun, vescovo anglicano di Southwark, termina riportando un ampio stralcio del comunicato di ieri dell’Assemblea degli ordinari cattolici della Terra Santa che bollava l’iniziativa di Trump come “unilaterale” e destinata a “creare ancora più tensione, violenza e probabilmente anche spargimento di sangue”.