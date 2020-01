Piano Trump pace Medio Oriente: amb. Palestina in Italia, “progettato per garantire la sicurezza della campagna elettorale di Trump”

Un piano progettato “non per raggiungere la pace tra la parte palestinese e quella israeliana ma per garantire la sicurezza della campagna elettorale di Trump nel 2020”. Lo afferma in una nota l’ambasciata di Palestina in Italia relativa al piano di pace per il Medio Oriente di Donald Trump. “Il presidente Usa e il suo team – si legge nel testo – non si sono preoccupati di cercare vere basi per la pace ma hanno adottato la visione attuale israeliana di destra per sostenere una soluzione volta a legalizzare adesso e nel futuro tutti i cambiamenti causati dall’occupazione della terra palestinese”. “Hanno tentato – aggiunge l’ambasciata – di imporre ai palestinesi, agli arabi, ai musulmani e alla comunità internazionale questa cospirazione vendendola come un piano di pace”. “Il nostro popolo rifiuta che la sua causa e i suoi legittimi diritti nazionali siano materiale di propaganda sia a Washington sia a Tel Aviv. Rifiutiamo categoricamente di considerare l’affare del secolo come base di un processo negoziale tra la parte palestinese e quella israeliana”.