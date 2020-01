Patto educativo globale: Lumsa, al via il convegno sulla costruzione di comunità attraverso l’approccio del Service learning

Nell’ambito delle iniziative in preparazione all’incontro in Aula Paolo VI sul Patto educativo globale (Città del Vaticano, 14 maggio 2020), l’Università Lumsa e la Scuola di alta formazione Eis (Educare all’incontro e alla solidarietà) organizzano la conferenza “Costruire comunità. La proposta del Service learning”: tre giornate da oggi al 1° febbraio per discutere sui presupposti del Patto e presentare la proposta del Service learning, l’apprendimento-servizio. Il focus del convegno è incentrato sulla costruzione di una comunità educativa attraverso l’approccio del Service learning, contributo educativo che fa emergere la dimensione centrale del servizio al prossimo e alla comunità come strumento e fine dell’educazione stessa. Nel corso delle tre giornate tavole rotonde e relazioni, laboratori e workshop tematici che vedranno la partecipazione di docenti dell’Ateneo e di rappresentanti di associazioni di volontariato e del Terzo settore. La terza giornata si aprirà con il saluto del rettore Francesco Bonini. Le conclusioni saranno a cura di mons. Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’educazione cattolica. Il Service learning è una proposta pedagogica che punta a far incontrare gli studenti con i problemi presenti nella loro realtà di vita. Partendo dalla convinzione che la cittadinanza non sia soltanto un contenuto da trasmettere, ma un’esperienza da vivere, il Service learning chiede agli studenti di compiere concrete azioni solidali nei confronti della comunità nella quale si trovano ad operare, collaborando con istituzioni e associazioni locali. In questo modo si crea un circolo virtuoso tra apprendimento (learning) nell’aula e servizio solidale (service) nella comunità.