Mobilità umana: Oristano, lunedì 3 febbraio il seminario “Non si tratta solo di migranti”

Lunedì 3 febbraio, dalle ore 14 alle 17, presso l’Istituto di scienze religiose, a Oristano (via Cagliari 179) si svolgerà il seminario “Non si tratta solo di migranti”. Il racconto della mobilità umana tra realtà e percezione, organizzato dalla Delegazione regionale Caritas Sardegna, da Migrantes regionale, dall’Ordine dei giornalisti della Sardegna e dall’Ucsi Sardegna. Un seminario che nasce dalla necessità di riflettere sul fenomeno della mobilità umana, “tema spesso foriero di paure rispetto alla diversità e al diverso, che rischia di essere strumentalizzato e non conosciuto per l’effettivo dato di realtà – spiega il delegato regionale Caritas Sardegna Raffaele Callia -: persone che vengono nel nostro Paese per ragioni diverse – migrazioni forzate, fuga dalla miseria, ricerca di libertà… – e che continuano ad andar via dalle nostre comunità, fra cui gli stessi sardi, soprattutto per mancanza di alternative. Oggi più che mai occorre un’informazione obiettiva che presenti il tema nella sua complessità, rigorosa dal punto di vista scientifico e rispettosa della dignità di ogni persona”.

“Questa iniziativa – spiega padre Stefano Messina, incaricato regionale di Migrantes – intende riflettere su come raccontare l’aspetto della ricchezza umana e culturale di cui i migranti sono portatori, promuovendo una buona comunicazione capace di favorire la piena integrazione. Un percorso di reale integrazione, con cui costruire progettualità concrete a lungo termine, non può prescindere da un pieno riconoscimento dei diritti di ognuno, in una società basata sulla convivenza civile, culturale e religiosa”.

Dopo i saluti di mons. Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano e vescovo delegato per Migrantes della Conferenza episcopale sarda, mons. Giovanni Paolo Zedda, vescovo delegato per il servizio della carità della Conferenza episcopale sarda, Andrea Pala, presidente dell’Ucsi Sardegna, introdurranno i lavori padre Stefano Messina e Raffaele Callia. A seguire, le relazioni di Simone Varisco, curatore del “Rapporto immigrazione” della Fondazione Migrantes, su “Un quadro di riferimento dell’immigrazione oggi”; di Delfina Licata, curatrice del “Rapporto Italiani nel mondo” della Fondazione Migrantes su “L’attualità dell’emigrazione italiana nel mondo” e di Nello Scavo, inviato di Avvenire, su “Comunicare la mobilità umana, oltre le percezioni”. Coordinerà l’iniziativa Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Il seminario darà diritto a 5 crediti deontologici per i giornalisti.