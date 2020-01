Mobilità: Scout d’Europa e Trenitalia, sconto sui biglietti per i gruppi di almeno 10 persone

Un accordo tra Scout d’Europa e Trenitalia, valido su tutto il territorio nazionale, che permetterà ai gruppi scout (minimo di dieci persone) di usufruire del 20% di sconto sui biglietti di prima e seconda classe dei treni regionali, regionali veloci e metropolitani, tutti i giorni della settimana. L’intesa è stata presentata stamani a Roma Termini da Sabrina De Filippis, direttore della Divisione passeggeri regionale Trenitalia, e Laura Casiccio, vicepresidente dell’associazione italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici. Per ogni gruppo di dieci persone, inoltre, due accompagnatori viaggeranno gratuitamente. L’offerta è cumulabile solo con le riduzioni per bambini e ragazzi previste in ogni singola regione. A loro saranno poi riservati dei posti a sedere, ad esclusione delle fasce orarie con maggiore affluenza. “I treni regionali di Trenitalia, grazie alla loro frequenza e capillarità, sono infatti la prima scelta di viaggio dei tanti giovani scout che durante tutto l’anno si spostano per trascorrere giornate all’aria aperta immersi nella natura”, informa una nota. La convenzione rientra tra le iniziative promosse da Trenitalia per “incentivare l’uso del treno anche da parte di piccoli e grandi gruppi”.