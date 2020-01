Italia-Libia: Save the Children, “inaccettabile rinnovare accordi con un Paese in conflitto e che viola i diritti umani”

“Consideriamo inaccettabile per l’Italia rinnovare gli accordi con un Paese dove permangono e si sono acutizzate, a causa dell’escalation del conflitto, continue violazioni dei diritti umani e dei diritti dell’infanzia”: lo afferma Raffaela Milano, direttrice dei programmi Italia-Europa di Save the Children, in merito al possibile rinnovo degli accordi tra Italia e Libia siglati nel 2017. “Sono numerosi i report delle Nazioni Unite – confermati anche dalle testimonianze dei migranti che riescono a lasciare il Paese – che riportano come episodi di violenza, abuso, torture e riduzione in schiavitù siano all’ordine del giorno nei centri di detenzione in Libia. Pertanto i trasferimenti o i rimpatri nel Paese di migranti, soprattutto se minorenni, condotti dalla Guardia Costiera libica, sono assolutamente inaccettabili”. “Non è possibile rimanere indifferenti di fronte a quanto sta accadendo – conclude Milano – e l’Italia ha il dovere di costruire una politica di gestione dei flussi migratori in collaborazione con l’Europa, che metta il tema del rispetto dei diritti umani come priorità e che questo sia il faro nella valutazione del rinnovo di questi accordi”.