Francia: ricorso card. Barbarin, attesa decisione della corte d’appello di Lione

(FILES) In this file photo taken on January 07, 2019, Lyon archbishop, cardinal Philippe Barbarin gestures as he arrives in Lyon court to attend his trial, charged with failing to report a priest who abused boy scouts in the 1980s and 90s. - The decision in the appeal trial of Cardinal Barbarin, who is charged with failing to report a priest who abused boy scouts in the 1980s and 90s, will be delivered in Lyon on January 30, 2020. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Fase finale del “processo Barbarin”, questo giovedì 30 gennaio. La Corte d’appello di Lione emetterà la sua decisione nel primo pomeriggio (ore 13.30). Le vittime hanno chiesto la conferma della condanna pronunciata in primo grado. Condannato a sei mesi di carcere con la condizionale dal Tribunale penale di Lione per una omessa denuncia di violenza sessuale su minori, gli avvocati del cardinale Philippe Barbarin avevano presentato un ricorso sulla sentenza di primo grado. I fatti riguardano degli abusi sessuali su un gruppo di scout compiuti negli anni settanta e ottanta da Padre Bernard Preynat e che l’alto prelato avrebbe nascosto. In prima linea al processo un’associazione di ex vittime di abusi “La Parole Liberée” che negli anni ha svelato altri casi del genere.