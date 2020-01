Francia: card. Barbarin assolto. Mons. de Moulins-Beaufort (vescovi francesi), “gratitudine alle vittime che hanno parlato e reso possibile la ricerca della verità”

Gratitudine alle vittime che hanno parlato rendendo possibile la ricerca della verità e la determinazione a proseguire il lavoro perché casi di abuso sessuale non avvengano più. È quanto esprime mons. Eric de Moulins-Beaufort, vescovo di Reims e presidente dei vescovi francesi, in un comunicato diffuso questo pomeriggio subito dopo la sentenza dei giudici della Corte di appello di Lione che hanno assolto il card. Philippe Barbarin dalla condanna di omissione di denuncia, perché “il fatto non costituisce reato”.

“La Conferenza episcopale di Francia prende atto della decisione presa oggi dai giudici in merito al cardinale Philippe Barbarin al quale assicura la sua comunione fraterna in questa nuova fase della sua vita che si apre al servizio di Cristo e della Chiesa”, si legge nel comunicato. La Conferenza episcopale – si legge ancora – “assicura la sua gratitudine alle vittime che hanno parlato e che parlano perché sia resa possibile la ricerca della verità. Ribadisce la sua determinazione a continuare il lavoro necessario per far fronte agli abusi sessuali o di potere in modo che non accadano di nuovo nella Chiesa”.