Disabilità: Roma, oggi l’Associazione Guscio di Noce festeggia i cinque anni di attività a favore di ragazzi sordociechi e autistici

Grande festa oggi all’Associazione Guscio di Noce onlus. In occasione del quinto anniversario di attività con persone diversamente abili, i membri dell’associazione si ritroveranno con le famiglie dei ragazzi seguiti in questi anni insieme agli operatori, ai volontari e a tutte le realtà del territorio con le quali hanno collaborato. Prevista la presenza e la partecipazione anche di esponenti della politica regionale, comunale e municipale. L’incontro sarà l’occasione per ascoltare i testimoni che in questi anni hanno ricevuto e dato accoglienza alle tante persone diversamente abili, per testimoniare quanta ricchezza è confluita nell’associazione grazie a questi rapporti e per raccontare la forza della rete di relazioni messa in piedi durante il quinquennio appena trascorso. Verrà, inoltre, presentato il logo delle Reti inserimento solidale con il quale l’associazione intende confermare l’impegno a continuare a costruire reti con tutte le associazioni, comunità, imprese e gruppi. Guscio di Noce è una realtà che nasce all’interno di una struttura della Congregazione delle Suore della Provvidenza e che si ispira alla spiritualità di san Luigi Scrosoppi. Opera con ragazzi sordociechi e con ragazzi autistici. Il suo obiettivo è valorizzare e accompagnare, verso percorsi inclusivi in realtà del territorio, ragazzi e ragazze con disabilità sulla soglia della maggiore età. Un lavoro attento e personalizzato verso ogni ragazzo accolto effettuato all’interno di percorsi specifici. Presso il centro, i ragazzi hanno la possibilità di fare esperienza quotidianamente all’interno di laboratori opportunamente strutturati, accrescendo così le loro abilità e competenze, scoprendo le loro passioni e i loro interessi. L’inizio della festa è previsto per le ore 15, presso la sede di Via Mocenisio 4, a Roma.