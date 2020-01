Coronavirus: Conte, “italiani stiano sereni e tranquilli, nel nostro Paese attualmente misure cautelative più efficaci d’Europa”

“I cittadini italiani devono stare sereni e tranquilli che noi stiamo affrontando con la massima responsabilità” la vicenda del coronavirus 2019-nCoV. Lo ha affermato poco fa il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, parlando ai giornalisti a Sofia dove ha incontrato il primo ministro della Repubblica di Bulgaria, Boyko Borissov.

Riguardo alla nave ferma a Civitavecchia con marito e moglie provenienti da Macao in isolamento nell’ospedale di bordo, il premier ha ribadito che “la nostra équipe sanitaria ha effettuato subito i controlli e tutte le iniziative per assicurare che questo sbarco avvenga in massima cautela”. “Vi posso assicurare – ha aggiunto Conte – che l’Italia ha adottato una linea di misure cautelative che è la più efficace attualmente sicuramente in Europa e addirittura forse a livello internazionale”.