Comece: Bruxelles, incontro con segretari generali conferenze episcopali Ue. “Contributo al dialogo con istituzioni europee”

(Bruxelles) Per il terzo anno consecutivo, i segretari generali delle Conferenze episcopali dei Paesi Ue si sono riuniti oggi a Bruxelles “per alimentare la loro efficace cooperazione con la Comece in vista di un forte contributo al dialogo con le istituzioni dell’Unione europea”. Lo si legge in una nota diffusa dal segretariato della Commissione degli episcopati dell’Ue, che ha ospitato oggi i segretari generali.

“I partecipanti hanno analizzato i nuovi contesti delle istituzioni europee, a seguito delle elezioni dell’Ue tenutesi a maggio 2019. In questo contesto, la discussione ha riguardato anche il programma di lavoro recentemente pubblicato della nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen e il potenziale impatto sull’Unione del prossimo Brexit”. L’occasione ha consentito uno scambio di opinioni ed esperienze su alcuni temi prioritari, quali migrazione e asilo, politiche per i giovani e azione esterna dell’Ue. Nel suo intervento, il segretario generale della Comece, padre Manuel Barrios Prieto, ha sottolineato la missione della Comece, con un dialogo aperto con le istituzioni comunitarie, “presentando bisogni, richieste, opinioni e sensibilità delle Conferenze episcopali” e ha sottolineato “il loro prezioso ruolo a livello nazionale come interpreti delle azioni Ue”.