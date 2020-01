Comece: a Bruxelles i segretari generali delle Conferenze episcopali. Messaggio di saluto di don Barrios Prieto

(Bruxelles) La Comece, Commissione degli episcopati dell’Unione europea, riceverà oggi nella sede di Bruxelles i segretari generali delle Conferenze episcopali dei Paesi aderenti all’Ue, per una visita di informazione, studio e dialogo. Per la Conferenza episcopale italiana sarà presente il segretario generale, mons. Stefano Russo. Diversi i temi all’ordine del giorno fra cui migrazione e asilo, giovani e lavoro, Green Deal, sicurezza, sviluppo, politica europea di vicinato. Per l’occasione, il segretario generale Comece, don Manuel Barrios Prieto, presenta per i lettori del Sir la giornata di lavoro a Bruxelles. “Cerchiamo di rendere efficace e ascoltata la voce della Chiesa in Europa”, così che “la Chiesa collabori al processo di integrazione europea”.