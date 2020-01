Colombia: aperte le iscrizioni per il Forum sociale panamazzonico che si terrà a marzo

Sono aperte fino al 15 febbraio le iscrizioni per partecipare al IX Incontro del Forum sociale panamazzonico (Fospa) che si terrà in Colombia nella città di Mocoa (Putumayo), dal 22 al 25 marzo. Il Forum, come si legge in un comunicato dello stesso Fospa, “mira a promuovere un’importante partecipazione politica, collaborazioni e alleanze tra i movimenti sociali, reti tra le realtà della società civile organizzata, affrontando le difficoltà di accesso e comunicazione tra i Paesi della Pan-Amazzonia”.

Saranno tre gli assi tematici dell’incontro. Il primo è l’approfondimento del nesso tra popoli e culture nell’identità amazzonica: “Questo asse d’azione ha lo scopo di rafforzare l’identità amazzonica delle popolazioni e delle culture rurali e urbane, come fondamento della difesa e della cura integrale dell’Amazzonia”. Il secondo tema è quello dei territori e degli stili di vita; in quest’ambito troverà posto il dibattito su energia, accesso all’acqua, difesa degli ecosistemi, pace, diritti umani, cambiamenti climatici, sicurezza alimentare.

In terzo luogo, si parlerà di autonomie e governo della comunità, mirando a rafforzare progetti di partecipazione diretta nella vita delle comunità.