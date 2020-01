Spiritualità: dall’8 al 12 gennaio a Roma il primo incontro mondiale della Famiglia Vincenziana

Dall’8 al 12 gennaio, per la prima volta nella plurisecolare storia della Famiglia Vincenziana, si incontreranno a Roma, presso l’Istituto Patristico Augustinianum, i responsabili degli oltre 150 enti e istituzioni che oggi la compongono, in rappresentanza di oltre due milioni di fedeli. Il programma della “4giorni” della Famiglia fondata nel 1617 da San Francesco de’Paoli inizierà l’8 gennaio con l’udienza papale del mercoledì. Al pomeriggio – informano gli organizzatori – l’apertura dei lavori vera e propria, a cui interverranno tra gli altri il presidente del Comitato esecutivo della Famiglia Vincenziana e il superiore generale della Congregazione della Missione, padre Tomaz Mavric. Padre Robert Maloney, che ha ricoperto il ruolo di superiore generale per molti anni, traccerà la storia della Famiglia dandone una panoramica in generale. Moderatrice dell’incontro sarà sr. Mary McCormick. Dal 9 fino all’11 le giornate saranno scandite dalla celebrazione eucaristica del mattino, nella basilica di Santo Spirito in Sassia, alle 8.30, e, a seguire, dalle conferenze in programma sia al mattino sia al pomeriggio. Sono previsti anche dei lavori di gruppo. Tre i temi delle quattro giornate, la comunicazione, il bilancio del Vincentian Family Film Festival, che ha avuto luogo lo scorso anno, la cultura vocazionale e la trasmissione del carisma. Domenica le conclusioni sono affidate a padre Joseph Agostino. I lavori termineranno con la celebrazione eucaristica presieduta da padre Mavrič e animata dai Gen Verde.